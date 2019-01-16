В НАТО назвали Россию главным вызовом

В Альянсе заверили, что продолжают взаимодействие с Украиной в военной сфере.

Председатель Военного комитета Организации североатлантического договора (НАТО), сэр Стюарт Печь заявляет, что в Альянсе считают Российскую Федерацию главным вызовом для организации и обеспокоены ситуацией в Керченском проливе.

Об этом он сказал по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран Нато и стран-партнеров, которое состоялось 15-16 января в Брюсселе.

Печь подчеркнул, что сегодня обстановка в области безопасности является непредсказуемой, поэтому Альянс больше, чем раньше, должен быть готовым и способным противостоять любым угрозам или вызовам как от государственных, так и не государственных субъектов.

В этой связи Печь заявил, что во время обсуждения текущих и будущих задач начальники генеральных штабов стран-членов НАТО отметили важность продолжения обмена разведывательной информацией между союзниками и их международными партнерами.

"Начальники генеральных штабов согласились, что Россия и международные террористические группы являются двумя главными вызовами. Обсуждение было сосредоточено на обеспечении продолжения наблюдения за русским присутствием, а также на важности, чтобы каналы коммуникации между военными России и НАТО оставались открытыми", - подчеркнул Печь.

Также он сказал, что состоялся обмен мнениями относительно военного сотрудничества с Украиной и важности этого взаимодействия.

"Они выразили обеспокоенность относительно действий России в Черном море, особенно вокруг Азовского моря и Керченского пролива", - заявил он.

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Кроме того, его спросили, которые были согласованы военные мероприятия между членами НАТО в связи с ситуацией в Азовском море, и чего следует ожидать в ближайшем будущем.

"Я не собираюсь говорить о деталях индивидуальных военных мероприятий, но НАТО продолжает действовать в регионе Черного моря и возле него. И НАТО продолжает взаимодействовать с нашим партнером Украиной", - сказал председатель Военного комитета НАТО.

Отдельно, говоря о развитии стратегического развития, Печь заявил, что начальники генеральных штабов Нато рассмотрели прогресс в развитии военной стратегии НАТО. "Они подчеркнули, что должен быть комплексный подход к всех внешних вызовов, с которыми Альянс сталкивается", - сказал Печь.

Справка УНИАН. Военный комитет - высший военный орган НАТО, который является основным источником военных консультаций для Североатлантического совета с военной политики и стратегии. Комитет несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает Североатлантический совет, в военный направление. Именно этот комитет разрабатывает меры, которые считаются необходимыми для обороны Альянса, и принимает решение относительно военных действий. Он также разрабатывает стратегическую политику и концепции и готовит ежегодную долгосрочную оценку сил и возможностей стран и регионов, угрожающих интересам НАТО. Военный комитет состоит из старших военных офицеров (обычно 3-звездных генералов или адмиралов) из стран НАТО, которые являются постоянными военными представителями своих стран в НАТО. Таким образом, они представляют начальников генеральных штабов своих стран.