В Польше день похорон мэра Гданьска будет днем национального траура (видео)

Вчера вечером в Варшаве президент, премьер-министр и спикер Сената приняли участие в панихиде по умершему мэру.

День похорон мэра Гданьска Павла Адамовича будет днем национального траура.

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Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Польское радио. Дуда подчеркнул, что нападение мужчины с ножом на мэра Гданьска произошло в особый день, день великой благотворительной акции, которая объединила в тот день тысячи поляков. «Это удар по целой нашей общине, сообществу всех людей, которые хотят делать добро», - сказал президент.

«Я прошу об уважении и памяти великого человека, великого политика и великого гражданина Гданьска», - сказал польский президент.

Также вчера вечером минутой молчания во время ежегодной встречи с послами и главами иностранных дипломатических ведомств в Польше президент Анджей Дуда и дипломаты почтили память умершего мэра Гданьска Павла Адамовича.

Ранее трагедией и большим злом назвал случившееся премьер Польши Матеуш Моравецкий. «Убийство мэра Павела Адамовича является для нас всех огромной трагедии. Это большое зло, которое вызывает осуждение, большая печаль и сожаление. Самые искренние соболезнования для его семьи, наполненной горем. Мир его душе», - написал в Twitter Моравецкий.

Вчера вечером в Варшаве президент, премьер-министр и спикер Сената приняли участие в панихиде по умершему мэру.

Как сообщал УНИАН, нападение на Павела Адамовича было осуществлено в воскресенье во время фестиваля. Ранения мэра Гданьска были очень серьезными – рана сердца, рана диафрагмы и раны брюшной полости.

Злоумышленнику, который напал с ножом на Адамовича, уже предъявлено обвинение в убийстве. Окружная прокуратура в Гданьскесменила предыдущую квалификацию преступления с «покушения на убийство».