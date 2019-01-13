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Мэра польского Гданьска ударили ножом во время благотворительного концерта

22:26, 13 января 2019
Мир
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Павел Адамович госпитализирован / Фото: Fakt

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта.

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Об этом сообщает информационный портал Onet. Уточняется, что на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению.

Завязалась потасовка, в ходе которой Адамович получил ножевое ранение. Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, затем перевезли в больницу.

На месте происшествия работает полиция.

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Теги: #Польша#Гданськ#нападение с ножом