Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска арестован на три месяца
23:41, 14 января 2019Мир
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Как отмечается, срок ареста при необходимости могут продлить.
Нападение на Адамовича произошло 13 января / Фото из открытых источников
Суд польского Гданьска арестовал на три месяца Стефана В., которому предъявлено обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича.
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Как отмечается, срок ареста при необходимости могут продлить.
Нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске, где вооруженный ножом мужчина напал на мэра Гданьска и нанес несколько ножевых ранений. Врачи пытались его спасти, но он скончался.
Ранее УНИАН сообщал, что подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину.
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