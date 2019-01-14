цей матеріал доступний українською

Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска арестован на три месяца

23:41, 14 января 2019
Мир
210 0
Нападение на Адамовича произошло 13 января / Фото из открытых источников

Читайте такжеПолиция задержала 72-летнего жителя Варшавы за угрозы президенту Польши

Как отмечается, срок ареста при необходимости могут продлить.

Нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске, где вооруженный ножом мужчина напал на мэра Гданьска и нанес несколько ножевых ранений. Врачи пытались его спасти, но он скончался.

Ранее УНИАН сообщал, что подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Польша#Гданськ