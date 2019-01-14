Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска арестован на три месяца

Как отмечается, срок ареста при необходимости могут продлить.

Суд польского Гданьска арестовал на три месяца Стефана В., которому предъявлено обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича.

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Как отмечается, срок ареста при необходимости могут продлить.

Нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске, где вооруженный ножом мужчина напал на мэра Гданьска и нанес несколько ножевых ранений. Врачи пытались его спасти, но он скончался.

Ранее УНИАН сообщал, что подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину.