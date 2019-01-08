Турция просит передать ей базы США в Сирии или уничтожить их

В качестве альтернативы турецкие власти предложили уничтожить американские базы.

Турция хочет получить находящиеся в Сирии военные базы США после ухода из региона американских военнослужащих.

Читайте такжеСША начали вывод своих войск из Сирии – Помпео

Соответствующая инициатива была озвучена советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону в ходе его визита в Анкару, сообщает газета Hurriyet. Турция объясняет желание получить базы тем, что будет использовать их для дальнейшей борьбы с действующей в Сирии террористической организацией «Исламское государство». В качестве альтернативы турецкие власти предложили уничтожить американские базы, чтобы те не достались курдским формированиям.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Изначально предполагалось, что 2 тыс. военных могут вывести в течение 30 дней. Позже The New York Times сообщила, что Трамп согласился продлить срок вывода войск до четырех месяцев.