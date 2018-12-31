Сенатор США сообщил о намерении Трампа замедлить вывод войск из Сирии
10:10, 31 декабря 2018Мир
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Трамп объявил о том, что начинает вывод американских войск из Сирии 19 декабря.
Иллюстрация \ REUTERS
Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии.
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Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с ним. «Думаю, мы в ситуации паузы», - сказал сенатор, добавив что США «притормаживают процесс по-умному», передает kommersant.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря Трамп объявил о том, что начинает вывод американских войск из Сирии. По его словам, задача Вашингтона - победа над ИГ - выполнена.
Сразу после объявления Дональда Трампа было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней. Однако, как позже сообщили источники ABC News, процесс может затянуться на несколько месяцев.
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