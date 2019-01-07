Трамп назвал преимущества стальной стены перед бетонной на границе с Мексикой

Забор на границе с Мексикой, по планам Трампа, будет иметь вид стального частокола с заостренными вершинами.

Стальная стена на границе с Мексикой прочнее и менее заметна, чем бетонная.

«Хорошее решение, и сделано в США», — отметил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

В конце декабря Трамп одобрил предложенный ему дизайн стены на границе с Мексикой, передает РБК.

Он назвал его «эффективным и в то же время красивым». Согласно схеме, которую продемонстрировал президент, забор будет иметь вид стального частокола с заостренными вершинами. Высота препятствия может достичь 5–6 м.​

Постройка стены на границе с Мексикой была одним из предвыборных обещаний Трампа. Сооружение, которое изначально планировалось построить из бетона, должно пресечь нелегальную миграцию и наркотрафик из стран латинской Америки в США.

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Заложенная в бюджет цена строки является предметом разногласий администрации Трампа и фракции демократов в Конгрессе, что привело к частичной приостановке работы правительства.

В начале января палата представителей США, где демократы составляют большинство, одобрила проект бюджета страны до 30 сентября 2019 года. В нем на охрану границ будет выделено $1,3 млрд и дополнительно $300 млн на установку видеокамер и другого защитного оборудования на границах. Республиканцы требовали принять документ с заложенными $5,6 млрд на строительство стены между США и Мексикой.

Трамп называл даже эту сумму недостаточной, сравнив ее со стоимостью одного месяца войны в Афганистане. Для того, чтобы построить стену, президент угрожал ввести чрезвычайное положение.