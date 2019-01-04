Палата представителей США проголосовала за возобновление работы госучреждений

План, не предусматривающий средства на строительство стены, вряд ли получит поддержку в Сенате и будет подписан президентом.

Перешедшая под контроль демократов Палата представителей Конгресса США проголосовала за возобновление работы федерального правительства и обеспечение Министерства внутренней безопасности финансированием до 8 февраля.

Однако ни один из двух принятых законопроектов не предусматривает выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены на южной границе, в соответствии с требованиями президента Дональда Трампа. В этой связи их принятие в Сенате маловероятно, а президентское вето – почти гарантировано, пишет Голос Америки.

Идея двух законопроектов заключается в том, чтобы возобновить работу госучреждений, а вопрос о финансировании стены вынести на отдельные переговоры.

Трамп пригласил лидеров обеих партий провести еще одну встречу в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить прекращение «шатдауна», который продолжается уже две недели.

Переговоры в среду не дали результатов, поскольку обе стороны продолжили решительно стоять на своем: Трамп требует выделить 5 миллиардов долларов на стену, демократы отказываются.

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«Мы можем продолжать это обсуждение бесконечно, – сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью NBC. – Сколько еще раз мы можем сказать «нет»? Никаких денег на стену».

Пелоси обвиняет Трампа в том, что он взял федеральное правительство в заложники своего предвыборного обещания построить стену и заставить Мексику оплатить расходы.

«Это так нелепо. Во-первых, Мексика не собирается платить. Во-вторых, у нас есть более эффективные способы использовать средства для защиты нашей границы. И президент это знает», – подчеркнула Пелоси.

Лидер сенатских республиканцев Митч Макконнелл назвал законопроекты, принятые в Палате представителей, «провальными затеями» и «политическим театром».

В то время как сам Трамп слово «вето» не использовал, другие представители Белого дома это делают. По словам анонимного представителя администрации, президент сказал лидерам демократов, что будет «выглядеть глупо», если положит конец «шатдауну».

Тем временем 800 000 федеральных служащих продолжают находиться в вынужденном отпуске или работать без зарплаты.