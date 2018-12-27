Прокурор в Уотергейтском деле: Трамп сейчас напоминает Никсона в последние дни

По его словам, над нынешним президентом США нависла стена неприятностей, которая вот-вот рухнет ему на голову.

Президент США Дональд Трамп ведет себя так, как Ричард Никсон в свои последние дни на посту перед отставкой. Об этом сказал бывший прокурор в Уотергейтстком деле Ник Акерман.

В понедельник нынешний американский лидер написал на своей странице в Twitter: «Я один-одинешенек (бедный) жду в Белом доме, когда демократы вернутся и предложат соглашение по остро необходимой пограничной защите. В какой-то момент нежелание демократов договариваться будет стоить нашей стране больше денег, чем та стена на границе, о которой весь разговор. Безумие!»

Трамп раскритиковал Демократическую партию в Конгрессе за то, что она отказалась утверждать финансирование постройки стены вдоль границы с Мексикой, пишет Business Insider. Конфликт привел к частичной остановке работы федерального правительства. Акерман, который работал прокурором в 70-х годах и был помощником специального прокурора по делу о Уотергейтском скандале, говорит, что сообщение Трампа напомнило ему поведение Никсона в последние дни его президентства. По его мнению, расследование вмешательства России в выборы «обвалится на голову» Трампа.

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Ричард Никсон ушел в отставку в 1973 году после того, как признал, что говорил неправду о причастности Белого дома к вторжению в штаб-квартиру Демократической партии в комплексе Уотергейт в Вашингтоне во время выборов.

«Ситуация тогда и сейчас очень похожи. Никсон тоже замкнулся в себе. Он тогда просто сидел перед огнем, погрузившись глубоко в мысли настолько, что министр обороны просто вышел, чтобы не принимать никаких приказов от Никсона о запуске баллистических ракет в направлении России», - вспомнил Акерман.

По мнению бывшего прокурора, Трамп в подобном состоянии из-за расследования специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы и связи избирательной команды нынешнего президента с российским правительством.

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«В этой точке на него вот-вот обвалится целая стена. Трое свидетелей согласились на сотрудничество со следствием, и это очень приближенные люди: экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн, Пол Манафорт, руководивший кампанией, и Рик Гейтс, который был его заместителем, а затем возглавил команду после отставки Манафорта. Бывший личный юрист Майкл Коэн тоже сотрудничает», - напомнил экс-прокурор.