Трамп пожаловался на одиночество из-за демократов
20:14, 24 декабря 2018Мир
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Американский лидер заявил, что он совсем один в Белом доме, добавив: «бедный я».
REUTERS
Президент США Дональд Трамп поделился своими чувствами во время ожидания решения по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в твиттере.
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Американский лидер заявил, что он совсем один в Белом доме, добавив: «бедный я».
«В какой-то момент решение демократов, которые не хотят заключать соглашение, обойдется нашей стране гораздо дороже, чем финансирование стены, о котором мы всем говорим. Безумие!», — сказал Трамп.
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