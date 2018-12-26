Трамп: шатдаун продлится, пока не будет денег на "стену" на границе с Мексикой

Трамп проводит это Рождество в Вашингтоне.

Президент Дональд Трамп пожелал счастливого Рождества американским военным, которые несут службу в стране и вне ее.

Через связь видеоконференц-связь Трамп пообщался с представителями всех родов американских войск, передает Голос Америки.

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"Я знаю, что это большое самопожертвование быть далеко от семей, однако, я хочу, чтобы вы знали, что каждая американская семья бесконечно благодарна вам и вы у нас в сердце, мыслях и молитвах, - сказал Трамп. – Нам нравится то, что вы делаете и ваша работа. Замечательные люди".

Трамп проводит это Рождество в Вашингтоне. Он был вынужден отменить свою традиционную поездку во Флориду на праздники из-за того, что переговоры по вопросам бюджета с Конгрессом затянулись.

Задержки в переговорах привели к частичной остановке работы правительства.

Отвечая на вопрос после разговора с военными, Трамп отметил, что частичное прекращение работы правительства продлится до того, как будет предусмотрено выделение средств на строительство стены. Он также объявил о своих планах осуществить визит до границы, чтобы посмотреть на строительство стены в январе, пишет CNN.

"Я не могу сказать, когда откроется правительство. Я могу сказать, что этого не произойдет, пока мы не будем иметь стены, забора, или как бы вы ее не назвали", - сказал Трамп после разговора с военными США.