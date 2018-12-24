Сенатор США: смена режимов во всем мире не должна быть работой Америки

Президенту США Дональду Трампу слова Пола, очевидно, пришлись по душе и он процитировал их на своей странице в "Твиттере".

Смена режимов в разных странах по всему миру не является заданием США.

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Об этом заявил сенатор-республиканец Рендал Пол в эфире CNN, передает Украинская правда. "Это не должно быть работой Америки - менять режимы по всему миру. Это то, что президент Трамп признал в Ираке, что это была крупнейшая внешнеполитическая катастрофа за последние несколько десятилетий, и он прав...Генералы все еще не понимают ошибки", - заявил сенатор.

Примечательно, что президенту США Дональду Трампу слова Пола, очевидно, пришлись по душе и он процитировал их на своей странице в "Твиттере".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране. Позже стало известно, что Трамп планировал вывод войск из Сирии с момента вступления на пост главы государства в 2017 году

На следующий день в Белом доме заявили, что США начали вывод войск из Сирии. До недавнего времени там находилось около 2 тыс. американских военных.