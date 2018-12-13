Поток иностранных боевиков-террористов в Ирак, Ливию и Сирию приостановился - ООН

По оценкам Контртеррористического комитета Совета безопасности ООН, в числе иностранных наемников, побывавших в Ираке и Сирии, около 4 тысяч детей.

В последнее время поток иностранных боевиков-террористов в Ирак, Ливию и Сирию приостановился.

Об этом сообщил председатель Контртеррористического комитета Совбеза, постоянный представитель Перу при ООН Густаво Меса-Куадро, выступая на специальном мероприятии в Нью-Йорке.

Он отметил, что многие боевики вернулись домой или выехали в другие страны. Некоторые из них пытались организовать или совершить теракты в странах проживания.

По словам Меса-Куадро, возвращающиеся из зон конфликтов боевики-террористы создают дополнительные проблемы в собственных странах. Некоторые из них совершают теракты, другие пытаются вербовать молодежь в ряды вооруженных групп.

«Находясь в тюрьме, бывшие боевики способствуют радикализации своих сокамерников, во много раз усиливая угрозу, которую они представляют для общества», - подчеркнул Меса-Куадро.

Статистика свидетельствует, что, когда за организацию теракта берется бывший иностранный наемник, нападения бывают особенно кровавыми.

В то же время, по его словам, далеко не все возвращенцы ведут себя таким образом.

«Некоторые из них и за границей не совершали преступлений и дома успешно реинтегрировались в общество», - отметил Меса-Куадро.

Читайте такжеВ Пентагоне предостерегли Турцию от односторонних военных операций в Сирии

По его словам, многие едут в зону конфликта с семьями и возвращаются оттуда все вместе, некоторые обзаводятся там женами и детьми и затем привозят их на родину.

Несколько государств сообщают, что женщины составляют треть их граждан, которые побывали в зонах конфликта. Некоторые женщины сами становились при этом жертвами торговли людьми и эксплуатации, другие – активно участвовали в террористической деятельности, помогая с логистикой или совершая нападения в качестве террористов-самоубийц.

По оценкам Комитета, в числе иностранных наемников, побывавших в Ираке и Сирии, около 4 тысяч детей. Еще 700 детей родились там – некоторые из них остались сиротами, многие не имеют гражданства.

«Существуют опасения, что эти дети станут потерянным поколением», - предупредил дипломат.

В заключение он сообщил, что в связи с изменением ситуации необходимо внести поправки в принятые три года назад Мадридские принципы – 25 практических рекомендаций для решения проблем, связанных с иностранными боевиками-террористами.