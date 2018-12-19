Financial Times назвала Джорджа Сороса "человеком года"

По мнению редакции FT, Джордж Сорос принципиален в борьбе за свободу СМИ и права человека.

Британская газета Financial Times назвала «Человеком года» финансиста Джорджа Сороса.

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По мнению редакции, именно он в 2018 году оказал наибольшее влияние на жизнь общества.

Джордж Сорос, по мнению FT, является «флагманом либеральной демократии и открытого общества, находящейся в осаде со всех сторон - от России Владимира Путина до Америки Дональда Трампа». Газета подразумевает деятельность основанного 88-летним финансистом фонда «Открытое общество», у которого недавно произошел острый конфликт с властями Венгрии, из-за чего фонд был вынужден переехать из Будапешта в столицу соседней Австрии, Вену.

По мнению редакции FT, Джордж Сорос принципиален в борьбе за свободу СМИ и права человека, чем вызывает «гнев авторитарных режимов».

Ранее человеком года по версии FT становились президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Apple Тим Кук и другие известные предприниматели, политики и общественные деятели.