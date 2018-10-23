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Возле дома миллиардера Сороса в штате Нью-Йорк нашли взрывное устройство (видео)

09:56, 23 октября 2018
Мир
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Джордж Сорос \ REUTERS

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Как сообщает The New York Times, сигнал об обнаружении устройства поступил днем 22 октября. Отмечается, что оно не сработало, саперы произвели управляемый подрыв.

Пакет с подозрительным предметом обнаружил один из служащих резиденции миллиардера. Он отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка.

Сам Сорос в этот момент в доме не находился. Дело передано в Федеральное бюро расследований.

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Теги: #взрывчатка#Сорос