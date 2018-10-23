Возле дома миллиардера Сороса в штате Нью-Йорк нашли взрывное устройство (видео)

Взрывное устройство подложили в почтовый ящик у резиденции Сороса.

В почтовом ящике рядом с домом американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк было найдено взрывное устройство.

Читайте такжеМиллиардер Сорос готовит референдум об отмене выхода Британии из ЕС

Как сообщает The New York Times, сигнал об обнаружении устройства поступил днем 22 октября. Отмечается, что оно не сработало, саперы произвели управляемый подрыв.

Пакет с подозрительным предметом обнаружил один из служащих резиденции миллиардера. Он отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка.

Сам Сорос в этот момент в доме не находился. Дело передано в Федеральное бюро расследований.