Самым высокооплачиваемым блогером в мире стал семилетний мальчик

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube.

Канал Ryan ToysReview, на котором семилетний мальчик Райан и его родители делают обзоры на игрушки, заработал в 2018 году $22 млн, набрал 17 млн подписчиков и возглавил топ-10 самых оплачиваемых каналов на YouTube по версии журнала Forbes.

На втором месте оказался канал актера Джейка Пола, где появляются его обзоры, пранки и музыкальные треки. Он заработал за 2018 год $21,5 млн, а количество подписчиков канала в данный момент составляет 17,5 млн человек. Замкнул тройку лидеров канал DudePerfect, на котором пятеро молодых людей показывают трюки. Их годовой доход составил $20 млн, а число подписчиков приблизилось к 40 млн человек.

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Также в десятку попали несколько игровых каналов, включая Vanoss Gaming ($17,5 млн, 22,4 млн подписчиков) и PewDiePie ($15,5 млн, 73,5 млн подписчиков).

Ранее сообщалось, что YouTube планирует ввести платную подпискудля каналов популярных блогеров.