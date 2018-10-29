Повстанцы в ЦАР требуют вывести с их территорий российских наемников - СМИ
Лидер боевиков одной из мусульманских повстанческих группировок, ранее известных под общим названием "Селека", Абдулайе Иссен дал войскам Центральноафриканской республики (ЦАР) и российским наемникам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые повстанцами территории.
Об ультиматуме повстанцев сообщило издание Central African Republic News в субботу, 27 октября, передает dw.com.
Днем ранее председатель Национальной ассамблеи ЦАР Абду Карим Мекасуа был отстранен от должности. Иссен назвал подобный шаг незаконным. В своем заявлении лидер боевиков обвинил президента страны Фостена-Арканжа Туадеру в заговоре, осуществленном при поддержке наемников из России.
Повстанцы требуют от России "подробно разъяснить, какова роль этих наемников, приближенных к Кремлю, и истинная цель их присутствия в стране", - цитирует заявление издание "МБХ медиа".
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В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком ультиматум российским военным в ЦАР, пишет РБК.
Ранее УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.
Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю, рядом с которым произошло нападение, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.