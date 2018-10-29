Повстанцы в ЦАР требуют вывести с их территорий российских наемников - СМИ

Ранее председатель Национальной ассамблеи ЦАР Абду Карим Мекасуа был отстранен от должности.

Лидер боевиков одной из мусульманских повстанческих группировок, ранее известных под общим названием "Селека", Абдулайе Иссен дал войскам Центральноафриканской республики (ЦАР) и российским наемникам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые повстанцами территории.

Об ультиматуме повстанцев сообщило издание Central African Republic News в субботу, 27 октября, передает dw.com.

Днем ранее председатель Национальной ассамблеи ЦАР Абду Карим Мекасуа был отстранен от должности. Иссен назвал подобный шаг незаконным. В своем заявлении лидер боевиков обвинил президента страны Фостена-Арканжа Туадеру в заговоре, осуществленном при поддержке наемников из России.

Повстанцы требуют от России "подробно разъяснить, какова роль этих наемников, приближенных к Кремлю, и истинная цель их присутствия в стране", - цитирует заявление издание "МБХ медиа".

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В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком ультиматум российским военным в ЦАР, пишет РБК.

Ранее УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю, рядом с которым произошло нападение, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.