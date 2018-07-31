Российские «Известия» отрицают связь с погибшими в Африке журналистами

Посольство РФ в стране, в то же время, не готово подтвердить, что убитые были российскими журналистами.

После появления в СМИ информации о гибели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов, газета «Известия» сообщила, что ни один ее сотрудник на территории страны в последнее время не находился.

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«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — говорится в сообщении пресс-службы МИЦ «Известия».

В то же посольство РФ в стране не готово подтвердить, что убитые были российскими журналистами.

"К нам обратили вопрос, являются ли они российскими журналистами, но они в нашем посольстве никак не проявлялись, не обращались, не заявляли, что они здесь находятся", - цитирует комментарий представителя дипмисии «ТАСС».

В посольстве также заявили, что до сегодняшнего дня никакой информации о пребывании погибших в ЦАР у них не было.

Как пишет «Медуза», МИД РФ в марте 2018 года сообщал, что Россия безвозмездно оказывает Центральноафриканской Республике военно-техническую помощь. В эту страну поставили партию стрелкового оружия и боеприпасов, из России туда направлены военные и гражданские инструкторы.

Ранее стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было.