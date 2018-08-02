Золото для "повара Путина": стало известно, что привело наемников из РФ в Африку

СМИ сообщали, что Россия договорилась с правительством ЦАР о разработке месторождения золота в Ндассиме.

Российские компании активно ищут возможность разрабатывать месторождения полезных ископаемых на территории Центральноафриканской республики.

Как пишет издание The Bell, речь идет о золоторудной шахте в окрестностях Ндассима на юге страны. К этому месторождению проявляют активный интерес структуры российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Именно в этот регион направлялись убитые российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Шахта в Ндассиме находится на вершине холма в лесах – примерно в 60 км от бывшей военной базы боевиков из оппозиционной мусульманской группировки "Селека" в Бамбари. В середине июля издание Africa Intelligence сообщило, что о разработке месторождения, где перед нападением повстанцев 5 лет назад работала канадская фирма Axmin, с правительством ЦАР договорилась Россия. Сейчас эта территория находится под угрозой со стороны боевиков одной из местных группировок "Союз за Центральную Африку", и условие разработки - наведение порядка в регионе

По данным местных СМИ, это не единственное месторождение в ЦАР, которым заинтересовались российские структуры.

Читайте такжеВладелец "фабрики троллей" отправляет российских политтехнологов в Африку - СМИ

"В окрестностях Ндассима, Бирао, Буар и Бриа русские ищут возможности получить доступ к добыче природных ресурсов, иногда им приходится договариваться напрямую с повстанцами, чтобы получить что-то в обход правительства", - рассказал редактор африканского издания CNC Ален Нзило. По данным африканских и французских СМИ, их интересуют золото, алмазы, уран и нефть.

Французский еженедельник L’Obs писал, С октября 2017 года в ЦАР появились две связанные с Россией компании – горнодобывающая Lobaye Invest и охранная Sewa Security Service. Кто стоит за этими компаниями, официально неизвестно, но дипломатический источник, на которого ссылается L’Obs, утверждал, что они связаны между собой. Само издание предполагало, что за обеими компаниями стоят структуры питерского бизнесмена Евгения Пригожина.

Директором Lobaye Invest якобы является Евгений Ходотов. Он же работал руководителем компании "М-Финанс", которая связана с добычей драгоценных камней. В ноябре прошлого года эта никому не известная компания в присутствии премьера Дмитрия Медведева и президента Судана Омара Башира подписала соглашение о получении в концессию нескольких участков для разведки и добычи золота в этой стране. В Судан, уже много лет охваченный гражданской войной, отправились и бойцы российских частных военных компаний – в том числе ЧВК Вагнера, которую также связывают с Пригожиным.

При этом отношения на высшем государственном уровне выстраивают президенты. 7 октября 2017 года, в день рождения Владимира Путина, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадер был в России. Официальная встреча двух лидеров состоялась в июне 2018 года, когда лидер ЦАР стал одним из немногочисленных гостей Санкт-Петербургского экономического форума.

"У нас очень большие ожидания относительно возможных предстоящих обменов и в экономике, и в гуманитарной сфере. Рассмотрим, как нам укрепить наше сотрудничество", - заявил тогда Туадера. Тогда же он сообщил, что "недавно в рамках такого партнерства с востока на запад по очень трудному маршруту прошел российский конвой", который должен был по дороге установить мобильные больницы для местного населения.

В марте МИД России еще в марте официально сообщил, что для "укрепления национальных силовых структур в ЦАР" Россия направила в эту страну 5 военных и 170 гражданских инструкторов, а также партию стрелкового оружия – все это по просьбе Туадеры и с согласия комитета Совета безопасности ООН. В этом же сообщении говорилось, что в 2018 году на территории ЦАР "началась реализация поисковых горнорудных концессий". Развитие этих проектов должно способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР и стать основой для привлечения в страну новых инвестиций, сообщал МИД РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю, рядом с которым произошло нападение, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.