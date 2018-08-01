Убитые в ЦАР российские журналисты находились в стране как туристы – МИД РФ

По словам представителя российского МИД, у погибших нашли просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

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Как сообщает «РБК», соответствующее заявление Захарова сделала в эфире канала «Россия 24». По ее словам, точных данных о цели поездки журналистов у дипломатического ведомства нет.

«Наше посольство и центральный аппарат МИДа запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Теперь мы знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический», — сообщила Захарова, подчеркнув, что россияне не подавали заявлений о журналистской деятельности.

По ее словам, в МИД нет понимания того, как журналисты оказались в ЦАР, и кто несет ответственность за пребывание там.

Захарова также заявила, что при себе у погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

В то же время, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала журналистам, что организованных российских туристов в ЦАР не бывает.

«В ЦАР, на моей памяти, туры никогда не продавались. Африканский континент южнее Сахары на туристическом рынке представлен Кенией, ЮАР, Танзанией, в этом году появились Занзибар и Гамбия», — сказала Ломидзе. По ее словам, в других странах отсутствует необходимая инфраструктура, а кроме того, поездки туда могут быть опасными.

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР, занимается расследованиями случаев коррупции) Андрей Коняхин, в свою очередь, сообщил, что съемочная группа приехала в Центральноафриканскую Республику для съемок фильма о наемниках из ЧВК Вагнера. По его данным, в последний раз журналисты выходили на связь 29 июля.

Ранее УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было.

Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было.

В городе Сибю базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.