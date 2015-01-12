Турция подтвердила, что сообщница французских террористов сбежала в Сирию

Сообщница французских террористов Хаят Бумеддьен находилась в Турции и пересекла затем сирийскую границу, заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ИТАР-ТАСС.

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По данным агентства Anadolu, Чавушоглу подтвердил, что 2 января сообщница французских террористов Хаят Бумеддьен прибыла в Стамбул из Мадрида, остановилась в одном из отелей района Кадыкёй, а 8 января пересекла сирийскую границу в районе города Акчакале.

По данным французского МВД, Бумеддьен является сообщницей 32-летнего Амеди Кулибали, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции и захвате заложников, в результате которого он был ликвидирован.