Преследование террористов во Франции продолжается: в операции задействуют почти 8,5 тысяч военных

Опасность терактов во Франции сохраняется. Об этом заявил премьер-министр страны Манюэль Вальс, выступая в эфире телеканала BFM, передает ИТАР-ТАСС.

"Опасность терактов во Франции сохраняется. План борьбы с терроризмом "Вижипират" будет продолжать осуществляться на своем самом высшем уровне", - сказал он. Премьер добавил, что в осуществлении антитеррористического плана во Франции будет задействовано 8470 военных.

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"Руководству страны надлежит сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность страны. Нам предстоит в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы разработать дополнительные меры по борьбе с экстремистами", - сказал Вальс. По его словам, "парламент, судя по всему, одобрит создание следственной комиссии" в связи с имевшими место во Франции терактами.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что "преследование террористов продолжается". "В частности, в связи с тем, что у одного из участников недавних терактов был сообщник", - отметил он.

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Напомним, французская полиция в перестрелке убила исламистов, осуществивших нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, и взяла штурмом магазин кошерных продуктов в Порт-де-Венсен, где были захвачены заложники.

На свободе остается спутница одного из погибших исламистов, 26-летняя Хаят Бумеддьен. По данным полиции, она вооружена и опасна.