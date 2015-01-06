Суд в Москве отказался рассматривать жалобу на нарушение Навальным домашнего ареста

6 января представитель суда сообщил, что нормы Уголовно-процессуального кодекса не предусматривают рассмотрения подобных документов после вынесения приговора, передает Радио Свобода.

ФСИН направила жалобу относительно Навального после того, как он в понедельник срезал электронный браслет и заявил, что не будет соблюдать условия домашнего ареста. Свое решение российский оппозиционер объяснил тем, что мера пресечения в виде домашнего ареста не может использоваться относительно него, поскольку суд уже вынес ему приговор, который не связан с отбыванием наказания в местах лишения свободы.

При этом Навальный отметил, что он до сих пор не получил копии решения суда, которую, по закону, ему должны были предоставить в течение пяти суток. Из-за отсутствия приговора адвокаты Навального не могут его обжаловать.

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Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал виновными братьев Навальных в расхищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил три с половиной года условного лишения свободы, его брат Олег был приговорен к такому же сроку в колонии общего режима.

В тот же день в Москве на Манежной площади состоялось "народное собрание" в поддержку братьев Навальных. В несанкционированной акции, по разным данным, приняли участие от полутора до пяти тысяч человек. Алексея Навального, который шел на акцию, задержала и доставила домой полиция. Федеральная служба исполнения наказаний направила сообщение о нарушении Навальным домашнего ареста, однако суд отклонил документ, ссылаясь на то, что приговор оппозиционеру уже вынесен.