Навальный отказался соблюдать режим домашнего ареста и показал срезанный электронный браслет

В своем блоге оппозиционер сообщил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, такая мера пресечения не может использоваться в его отношении, поскольку суд уже вынес ему приговор, который не связан с отбыванием наказания в местах лишения свободы, передает Радио Свобода.

Навальный отметил, что он до сих пор не получил копию решения суда, которую по закону ему должны были предоставить в течение пяти суток. По этой причине адвокаты политика не могут обжаловать вынесенный ему обвинительный приговор.

"Меня все спрашивают: а вы уже подали апелляционную жалобу? А когда апелляция? Да нет апелляции пока никакой и быть не может - текста приговора нет и обжаловать нечего. Такой вот гениальный ход от путинского "правосудия"", - написал политик в своем блоге.

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"Этим глупо хвастаться, но я единственный в истории российских судов человек, сидящий под домашним арестом после вынесения приговора. Статья 107 УПК чётко говорит, что такая мера пресечения применяется только в отношении подозреваемых и обвиняемых", - добавил он.

Оппозиционер также выложил в своем блоге фотографию срезанного электронного браслета и отметил, что никуда ехать не планирует, а его потребности перемещения сводятся к поездкам из дома в офис и обратно, а также проведению досуга с семьёй.

"Я отказываюсь выполнять требования моего незаконного содержания под домашним арестом", - резюмировал Навальный.

Замоскворецкий суд Москвы 30-го декабря признал виновными братьев Навальных в хищении средств компании «Ив Роше». Алексей Навальный получил три с половиной года условного лишения свободы, его брат Олег был приговорен к такому же сроку в колонии общего режима.

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30 декабря в Москве на Манежной площади состоялся «народный сход» в поддержку братьев Навальных. В несанкционированной акции, по разным данным, приняли участие от полутора до пяти тысяч человек. Алексея Навального, который направлялся принять участие в «народном сходе», задержала и доставила домой полиция. ФСИН направило уведомление о нарушении Навальным домашнего ареста, однако суд отклонил документ, ссылаясь на то, что приговор оппозиционеру уже вынесен.