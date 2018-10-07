В США началась конфискация имущества Манафорта

Помимо прочего, у Манафорта будут конфискованы три банковских счета и один полис страхования жизни.

Команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower.

Квартира Манафорта входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, которую ведомство Мюллера хочет конфисковать по постановлению суда, передает Fox News.

"Команда специального советника Роберта Мюллера в пятницу приступила к конфискации квартиры в Trump Tower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту", - говорится в сообщении.

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Также у Манафорта будут конфискованы три банковских счета и один полис страхования жизни.

Как известно, бывший глава президентской кампании Трампа Пол Манафорт согласился признать вину по обвинениям в заговоре против США и сговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.