В доступных материалах дела Манафорта нет упоминаний об РФ - журналист

"Дело Манафорта", которое расследует спецпрокурор, касается исключительно внешнего вмешательства иностранных сил, в первую очередь России.

В перечне документов дела Пола Манафорта, к которым есть открытый доступ, практически нет никаких упоминаний о России или российских чиновниках.

Об этом в эфире «Громадського» сообщил журналист «Голоса Америки» Руслан Петричка.

«Первый перечень документов - это сам текст обвинения, там много страниц текста. И почти 500 страниц доказательной базы в первом суде, а также текст обвинения и буквально несколько дополнительных страниц текста в суде, который не состоялся из-за того, что Манафорт признал себя виновным и пошел на сделку со следствием», - отметил Петричка.

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Он пояснил, что только на основе этих материалов можно делать выводы о том, какую доказательную базу собрала на Манафорта прокуратура США.

«Там почти нет ничего про Россию. Или нет ничего - или почти ничего. Там есть только о деятельности Манафорта в Украине, с украинскими политиками, фигурирует фамилия Килимника - человека, которого связывают со спецслужбами РФ, и с Дерипаской (Олегом, российским олигархом). Но о прямой связи нигде не звучало, то есть если вы слышите какие-то комментарии, то это исключительно домыслы», - подчеркнул журналист. «Что связывает Манафорта с Россией, то это встречи в Trump Tower в 2016 году в июне, в разгар предвыборной кампании, где россияне вероятно могли сделать попытку пообещать компромат на конкурентку Трампа - Хиллари Клинтон в обмен на какие-то вещи, которые мог обещать Трамп», - добавил Петричка.

«Дело Манафорта, которое расследует спецпрокурор, касается исключительно внешнего вмешательства иностранных сил, в первую очередь России. Манафорт фигурирует как один из возможных эпизодов, из-за которого могли быть эти вмешательства. Но неизвестно были ли они... Первый эпизод по Манафорту вообще не касается вмешательства России или Трампа, это были только фактические вещи о его бизнесе», - пояснил журналист.

Как известно, бывший глава президентской кампании Трампа Пол Манафорт согласился признать вину по обвинениям в заговоре против США и сговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.