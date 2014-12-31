Население планеты к Новому году достигнет 7,2 миллиарда

Численность населения планеты к Новому году, как ожидается, достигнет 7,2 миллиарда человек, по данным Бюро переписи США, пишет «Голос Америки».

По сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается прирост в размере более 1%. Американцев же, по данным Бюро переписи, к 1 января 2015 года будет более 320 миллионов.

По оценкам Бюро, население Соединенных Штатов прирастает каждые восемь секунд за счет рождения нового гражданина. Население увеличивается и за счет иммиграции: каждые 33 секунды в США переселяется один иммигрант. С учетом смертности (каждые 12 секунд), рождаемости и иммиграции предполагается, что население США увеличивается на одного человека каждые 16 секунд.

В среднем же по всему миру в январе будет 4,3 рождения и 1,8 смерти в секунду.

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Китай остается самой густонаселенной страной в мире: там проживает более 1 миллиарда 300 тысяч человек. На втором месте Индия – 1 миллиард 200 тысяч человек.