Автор "14 минут до старта" и Чонкина о приговоре Навальным: наше общество очень, очень больное

Об этом он написал в своем блоге на Грани.ру.

"Все-таки наше общество очень, очень больное. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы так много людей, готовых ради карьеры, денег и просто так лгать, писать ложные доносы, вести следствие по дутым делам, обвинять людей в том, в чем они невиновны, и выносить заведомо неправосудные приговоры", - написал Войнович.

По его словам, если во времена Сталина таких людей можно было оправдывать жутким страхом "попасть под жернова" и затянуть туда близких, то сейчас "никакого внятного оправдания подобному поведению" нет.

Читайте такжеВ ЕС считают приговор братьям Навальным в России политически мотивированным"Нельзя же считать оправданием подлости то, что не повысят в должности, обойдут премией или еще что-нибудь в этом духе", - утверждает писатель.

"А еще меня удивляет беспечность этих людей. Ведь большинство из них еще достаточно молоды, чтобы опасаться, что доживут (а ведь доживут!) до времени, когда произойдут в стране перемены (обязательно произойдут!) подобные тем, какими запомнился год 1991-й. И тогда, очень даже вероятно, возникнет вопрос (к сожалению, слабо прозвучавший в начале девяностых) о люстрации", - добавил он.

Справка. Владимир Войнович - российский писатель, бывший член Союза писателей СССР, лауреат нескольких премий. Автор текста неформального гимна советских космонавтов "14 минут до старта" и известного романа "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".