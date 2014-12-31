Тела погибших пассажиров Airbus привезли в индонезийский город Сурабая
В индонезийский город Сурабая доставлены первые два тела, найденные в зоне падения самолета "Аэробус А320" авиакомпании AirAsia в Яванском море.
Родственников пассажиров и членов экипажа авиалайнера попросили предоставить пробы ДНК, чтобы идентифицировать погибших. Установить личности погибших, как полагают, будет непросто из-за того, что они три дня находились в воде, передает Русская служба Би-би-си.
"Аэробус А320", на борту которого находилось 162 человека, исчез с экранов радаров ранним утром в воскресенье, спустя 40 минут после вылета из Индонезии в Сингапур.
Глава индонезийской поисковой операции Бамбанг Сулистио заявил, что пока найдено семь тел.
Появившуюся ранее информацию о том, что на месте катастрофы было обнаружено 40 тел, власти Индонезии опровергли.
Читайте такжеГидролокаторы нашли корпус самолета AirAsia на дне моряВ районе поисков дует сильный ветер, а высота волн достигает двух метров. Из-за сложных погодных условий в поисках не задействованы вертолеты и водолазы.