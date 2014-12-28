Маяк пропавшего лайнера Air Asia не подает сигналов – спасатели

Об этом заявил глава столичного отделения спасательной службы Сутрисно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Detik.com.

"Обычно размещенный в корпусе самолета радиомаяк подает сигнал в случае (внешнего) воздействия. Если имело место такое воздействие на самолет или он попал в воду, обязательно должен быть сигнал", — заявил он.

Читайте такжеПропавший над океаном малайзийский авиалайнер мог упасть в воду"В случае мягкого приземления на воду сигнала не будет — за исключением случаев, когда неисправен сам маяк", — уточнил Сутрисно.

Справка. Авиалайнер Airbus A320-200 компании Air Asia, совершавший рейс QZ8501 из индонезийской Сурабаи в Сингапур, пропал с диспетчерских радаров в ночь на воскресенье. По данным перевозчика, в последний раз он выходил на связь в 07.24 по местному времени. На борту судна находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа, в том числе 156 граждан Индонезии, три южнокорейца, один сингапурец и по одному подданному Великобритании и Малайзии.