Из воды подняли тела более 40 пассажиров пропавшего самолета AirAsia

Об этом Agence France-Presse сообщил представитель ВМС страны, сославшийся на радиообмен между участниками поисково-спасательной операции, передает Лента.ру.

По его словам, число обнаруженных тел продолжает расти. Всего на борту лайнера малайзийского перевозчика находились 162 человека.

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