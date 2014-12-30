Из воды подняли тела более 40 пассажиров пропавшего самолета AirAsia
12:19, 30 декабря 2014Мир
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На борт корабля индонезийских Военно-морских сил подняты более 40 тел погибших в катастрофе самолета AirAsia, пропавшего 28 декабря.
REUTERS
Об этом Agence France-Presse сообщил представитель ВМС страны, сославшийся на радиообмен между участниками поисково-спасательной операции, передает Лента.ру.
По его словам, число обнаруженных тел продолжает расти. Всего на борту лайнера малайзийского перевозчика находились 162 человека.
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