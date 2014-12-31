Меркель: Европа не позволит себя расколоть

Об этом заявила в новогоднем обращении канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

"Мы стремимся к достижению безопасности в Европе совместно с Россией, а не против нее", - подчеркнула она.

Однако, по ее словам, столь же несомненно и то, что "Европа не может признать и не признает мнимое право сильного, игнорирующего международное право".

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В качестве ответа на действия Москвы в украинском конфликте Европа полна решимости не позволить себя расколоть, подчеркнула далее германский канцлер.

По ее словам, европейцы сплочены как никогда и действуют сообща, защищая свои ценности и миропорядок.