Меркель: Европа не позволит себя расколоть
03:24, 31 декабря 2014Мир
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Единство Европы - это ключ к решению украинского кризиса.
REUTERS
Об этом заявила в новогоднем обращении канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.
"Мы стремимся к достижению безопасности в Европе совместно с Россией, а не против нее", - подчеркнула она.
Однако, по ее словам, столь же несомненно и то, что "Европа не может признать и не признает мнимое право сильного, игнорирующего международное право".
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В качестве ответа на действия Москвы в украинском конфликте Европа полна решимости не позволить себя расколоть, подчеркнула далее германский канцлер.
По ее словам, европейцы сплочены как никогда и действуют сообща, защищая свои ценности и миропорядок.
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