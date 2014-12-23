Экс-посол США прокомментировал заявление Медведева по Украине и НАТО

Такую запись он сделал на своей странице в "Твиттере". "Премьер Медведев говорит, что Россия отреагирует, если Украина откажется от своего внеблокового статуса. Что сделает Россия? Аннексирует Крым, вторгнется на Донбасс? Ой, подождите..." - написал бывший посол США.

PM Medvedev says #Russia will react if #Ukraine ends its non-bloc status. What will Russia do? Annex Crimea, invade Donbas? Oh, wait ... — Steven Pifer (@steven_pifer) December 23, 2014

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отменила внеблоковый статус Украины.

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Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение об отказе от внеблоковости "заявкой на вступление в НАТО", которая превращает Украину в потенциального военного противника России. А сегодня в министерстве иностранных дел России пригрозили Украине тяжелыми последствиями из-за отказа от внеблокового статуса.