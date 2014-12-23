МИД РФ угрожает Украине тяжелыми последствиями за отказ от внеблокового статуса

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает ТАСС.

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«Это серьезнейшая ошибка украинской власти, она будет иметь чрезвычайно тяжелые последствия для урегулирования внутриукраинского кризиса»,– сказал он.