В Польше оппозиция заявляет о фальсификации выборов

Об этом пишет "Украинская Правда" со ссылкой на газету Wyborcza.

Польская партия "Право и справедливость" организует марши 13 декабря уже несколько лет. Обычно они приурочены к событиям 13 декабря 1981 года, когда в Польше было введено военное положение.

В этом году демонстрация имела дополнительный повод - это был протест против сфальсифицированных выборов.

"Власть терроризирует суды, и то с участием президента", - заявил лидер Пис Ярослав Качиньский.

Кроме того, участники акции обвинили власти в ущемлении прав парламентской оппозиции. По словам оппозиции, СМИ также полностью контролируемые властью, они являются источником лжи и манипуляций.

Когда шествие достигло канцелярии премьер-министра, толпа начала скандировать "Воры". Один из организаторов сравнил действующего премьера Эву Копач с Ежи Урбаном, главным пропагандистом коммунистического режима Войцеха Ярузельськогого. "Копач, правду не закопаєш!" - кричали протестующие.

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По оценкам организаторов, в акции приняли участие сотни тысяч человек. Как сообщает Wyborcza, их было около 30 тыс.

Марш закончился у памятника Юзефа Пилсудского, после выступления Ярослава Качиньского протестующие спели гимн Польши и разошлись.

Как сообщалось, в ноябре в Польше состоялись местные выборы, после значительных проблем в подсчете голосов оппозиция обвинила власть в фальсификации выборов, пообещала вывести людей на улицы и обжаловать результаты голосования в европейских институциях.