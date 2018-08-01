В Мексике разбился пассажирский самолет со 101 человеком на борту

По данным СМИ, никто не погиб, большая часть пассажиров после падения покинула салон самолета самостоятельно.

В Мексике пассажирский самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Виктория-де-Дуранго. На борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет должен был выполнить рейс в Мехико.

Представитель властей штата заявил, что самолет совершил «вынужденную посадку» и что, по неофициальным данным, «нет погибших, но есть множество пострадавших», передает Meduza.

Читайте такжеВласти США тайно следили за поведением пассажиров самолетов

Как сообщает Би-би-си, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно. У шоссе рядом с местом крушения видели пассажиров, просивших о помощи.

Как сообщал УНИАН, ранее в швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет: четыре человека погибли.