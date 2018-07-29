В швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет: четыре человека погибли

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства аварии.

В швейцарских Альпах легкомоторный самолет врезался в вершину ледника, в результате четыре человека погибли.

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Как сообщает The Local, ссылаясь на данные полиции, катастрофа произошла 27 июля.

Самолет опустился на уровень 3,3 тыс. метров над уровнем моря. Власти получили предупреждение и отправили туда команду спасателей, однако те лишь констатировали, что пилот и трое пассажиров погибли.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства аварии. Погибших официально еще не идентифицировали.