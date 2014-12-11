Обама назвал себя "большим эльфом" и вручил игрушки детям из малоимущих семей США (фото, видео)

Президент США Барак Обама привез подарки на военную базу Анакостия-Боллинг, передает ТСН.ua со ссылкой на USA Today.

Американский президент вместе со своей супругой Мишель приняли участие в ежегодной благотворительной кампании Toys for Tots, которую организовывает американская морская пехота.

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Первая леди США подчеркнула, что детей необходимо обеспечить "классной одеждой", а подростков - электронной продукцией и образовательными материалами.

Барак Обама сказал, что он "большой эльф", сравнив себя с Уиллом Ферреллом, который сыграл эльфа Бадди Хобса в одноименной комедии.

Также президент рассказал, что с 40-х годов 20 ст., когда стартовала программа Toys for Tots, более 216 млн детей получили более 469 млн игрушек.