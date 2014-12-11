США и Европе важно сохранить единство по вопросу санкций против России - Обама

Президент США Барак Обама подтвердил, что не поддерживает идею введения американским Конгрессом дополнительных санкций против России без согласования с европейскими союзниками. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета по экспорту с участием лидеров американского бизнеса, он заявил, что подобный подход может привести к разногласиям между США и ЕС и едва ли изменит политику Москвы.

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Поэтому, считает Обама, Соединенным Штатам и Европе важно сохранить единство по вопросу санкций против России. По его словам, если Москва увидит, что ”в коалиции нет никаких трещин, то она со временем поймет, что цена (западных санкций) для российской экономики перевешивает те стратегические выгоды”, которые она может получить в результате своей политики по отношению к Украине.