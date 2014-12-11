США обсуждают новые санкции против Кремля за разработку новой ракеты

Об этом заявил на слушаниях в палате представителей старший помощник заместителя министра обороны США Брайан Маккеон, пишет Министерство обороны США.

По его словам, комитет начальников штабов провел оценку угрозы из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования средней дальности, сообщает Украинская правда.

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"Эта оценка заставила нас рассматривать широкий спектр возможных действий в военной сфере и вероятность, с которой каждое из этих действий может убедить российское руководство вернуться к соблюдению договора о РСМД", - сказал Маккеон.

По его словам, США также обдумывают возможные действия, которые могут помешать России получить ощутимое военное преимущество в результате получения запрещенной ракеты.

"Мы считаем, что РСМД способствует не только безопасности США и России, но и наших союзников и партнеров", - сказал он.

"По этой причине российское владение, развитие или развертывание системы вооружения в нарушение договора не будут проигнорированы", - добавил Маккеон.

На тех же слушаниях заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Роуз Готмюллер заявила, что Вашингтон рассматривает возможный экономический ответ на нарушение договора, пишет AP.

"Мы активно рассматриваем возможные экономические меры в ответ на нарушения РФ", - сказала она.

США впервые выдвинули Москве обвинения в нарушении договора в июле.

Глава ведомства Сергей Лавров назвал обвинения голословными и заявил, что американская сторона не представила никаких доказательств.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году.

Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут расширить санкции в отношении РФ из-за соглашения с Ираном.