Лавров объяснил, почему Россия не придерживается Будапештского меморандума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Базеле по итогам встречи с главами МИД стран - участниц ОБСЕ.

«Будапештский меморандум был заключен в контексте вывоза ядерного оружия с территории тех бывших советских республик, где оно находилось помимо России. Украина среди других стран, с территории которых оружие вывозилось, попросила негативных гарантий безопасности. Негативные гарантии безопасности – это то, чему посвящен Будапештский меморандум. Эти гарантии предусматривают обязательства ядерных держав не применять ядерное оружие в отношении государств, которому такие гарантии даются», - заявил Лавров.

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«Там есть, конечно же, и политические обязательства, которые полностью совпадают с обязательствами ОБСЕ, - уважать суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость Украины. Там нет обязательства признавать результаты вооруженных государственных переворотов», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, Министерство иностранных дел Украины по случаю 20-летия подписания Будапештского меморандума призвало государства-гаранты национальной безопасности по этому меморандуму предпринять безотлагательные шаги для восстановления территориальной целостности, суверенитета и мира в Украине.

4 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин снова обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума.

”Доверие к этому документу, который обеспечивал гарантию для сохранения безопасности Украины, территориальной целостности и политической независимости в обмен на добровольный отказ моей страны от третьего крупнейшего в мире арсенала ядерного оружия, было разрушено в этом году одним из подписантов... Со стороны России”, - сказал Климкин.

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По словам министра, ”российская агрессия против Украины привела к незаконной оккупации и аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, и к эскалации на востоке Украины, что не только нарушило территориальную целостность и суверенитет Украины, но также подорвало и будет в дальнейшем подрывать европейскую систему безопасности”.

Справка УНИАН. Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией, содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. В соответствии с Меморандумом, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой и ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.