Палестинский министр скончался после драки с израильскими пограничниками

По сообщениям, 55-летний министр без портфеля Зияд Абу Эйн участвовал в драке с пограничниками, которые разгоняли демонстрантов против еврейских поселений на оккупированных Израилем палестинских территориях, и ему досталось прикладом в грудь, после чего тот упал и по дороге в больницу скончался, передает радио "Свобода".

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Израильские военные считают, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Вскрытие тела назначено на завтра.

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал этот инцидент «варварским актом, который нельзя замолчать или принять».