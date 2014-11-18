Нетаньяху пообещал жесткий ответ на теракт в иерусалимской синагоге

Нападение, которое произошло рано утром, стало самой кровавой подобной атакой в городе за последние годы. В результате действий нападавших, вооруженных топорами и ножами, погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Самих нападавших впоследствии застрелили полицейские.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Госсекретарь США Джон Керри назвал произошедшее «актом террора и бессмысленной жестокости», призвав палестинских лидеров осудить атаку в синагоге.

По данным полиции, нападавшие - палестинцы из Восточного Иерусалима.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас осудил убийства. Группировка «Хамас», руководящая в Полосе Газы, наоборот, назвало нападение «достойным ответом на израильские действия на захваченной территории».

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Израильский премьер Нетаньяху, который планировал позже встретиться с руководством служб безопасности, заявил, что атака стала результатом «подстрекательство» со стороны «Хамаса», так и со стороны Аббаса.

В течение последних недель акты насилия в Израиле участились. Жертвами нападений стали пять граждан Израиля, один иностранец и около десяти палестинцев.