Угроза в адрес Путина признана словом года в Австралии

В толковом словаре Маккуори жесткий прием в австралийском футболе, с помощью которого один игрок сбивает другого ударом в грудь, чтобы завладеть мячом, теперь получил и значение "выступать против кого-либо с недовольством и жалобами", передает Русская служба Би-би-си.

Однако в австралийских соцсетях выражение Эбботта наделили третьим значением - "еще одно несдержанное обещание".

Тони Эбботт употребил глагол shirtfront, когда заявил, что потребует от Путина ответов на вопросы о гибели австралийцев, находившихся на борту "Боинга", сбитого в июле над восточной Украиной.

Читайте такжеИзгнание с саммита G20 стало для Путина болезненным ударом – российский политикВ середине октября Эбботт пообещал "шертфронтить" Путина на саммите "Большой двадцатки" в австралийском Брисбене.