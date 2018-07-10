"Это несправедливо и неприемлемо": Трамп заявил, что США спонсируют 90% деятельности НАТО

Трамп раскритиковал входящие в НАТО страны в преддверии саммита.

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал страны, которые входят в состав НАТО, из-за недостаточных финансовых отчислений на оборонные нужды альянса.

Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

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По словам Трампа, США делают взносы в размере 4% ВВП, при этом Германия вносит только 1% ВВП. Президент подчеркнул, что американская сторона спонсирует 90% деятельности НАТО, при этом европейские страны получают гораздо больше выгоды от членства в блоке.

«Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Это несправедливо, и это неприемлемо. Хотя эти страны увеличивают свои взносы, с тех пор как я приступил к работе, они должны делать гораздо больше», — заявил Трамп.

...Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

Ранее сообщалось, что Трамп продолжит оказывать давление на страны НАТО с целью выполнения обязательств по расходованию 2% от ВВП членов Североатлантического альянса на оборону к 2024 году.