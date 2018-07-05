В Таиланде выкачивают воду из пещеры, чтобы спасти из заточения детскую футбольную команду (фоторепортаж, видео)

Спасатели спешат эвакуировать всех, потому что сорвать операцию могут ливни.

10 тысяч литров воды каждый час откачивают из затопленной пещеры в Таиланде. Спасатели пытаются осушить узкие туннели, чтобы 12 юных футболистов и их тренер смогли пешком выйти из ловушки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В полной темноте пещеры ребята живут уже почти 2 недели. И оставаться там могут еще месяцы. Спасатели спешат эвакуировать всех, потому что сорвать операцию могут ливни.

Дети и их тренер находятся в хорошем состоянии. С ними постоянно находятся семеро спасателей.

Как сообщал УНИАН, украинские волонтеры поехали в Таиланд помочь освободить детей из пещеры.