В Таиланде выкачивают воду из пещеры, чтобы спасти из заточения детскую футбольную команду (фоторепортаж, видео)
20:09, 05 июля 2018Мир
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Спасатели спешат эвакуировать всех, потому что сорвать операцию могут ливни.
REUTERS
10 тысяч литров воды каждый час откачивают из затопленной пещеры в Таиланде. Спасатели пытаются осушить узкие туннели, чтобы 12 юных футболистов и их тренер смогли пешком выйти из ловушки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В полной темноте пещеры ребята живут уже почти 2 недели. И оставаться там могут еще месяцы. Спасатели спешат эвакуировать всех, потому что сорвать операцию могут ливни.
Дети и их тренер находятся в хорошем состоянии. С ними постоянно находятся семеро спасателей.
В Таиланде спасатели осушают туннели пещеры, чтобы освободить футбольную команду и тренера
Как сообщал УНИАН, украинские волонтеры поехали в Таиланд помочь освободить детей из пещеры.
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