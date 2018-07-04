Украинские волонтеры поехали в Таиланд помочь освободить детей из пещеры (видео)

В Таиланде украинские волонтеры научат тамошних спасателей нырять в сложных пещерах.

Среди спасателей, которые пытаются достать детей из пещеры в Таиланде есть и украинцы. Двое волонтеров прибыли туда, чтобы помочь местным военным.

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Попытки вывести детей, которые 11 дней находятся в пещере на отрезанном водой островке, не прекращаются, говорится в сюжете ТСН.

Видео детей спасатели записывают по несколько раз на день, чтобы успокоить их родителей. Они хотят поскорее обнять своих детей.

Но когда их освободят - неизвестно. Проводить спасательную операцию здесь очень сложно из-за сильного течения, плохой видимости и узких проходов между камерами пещеры.

Недавно к детям добрались два медика - привезли им воду и еду.

В Таиланде украинские волонтеры Всеволод и Максим научат тамошних спасателей нырять в сложных пещерах. Также они прокладывали веревки для других спасателей.

Всеволод Коробов говорит, что если не усилятся дожди и будут успевать откачивать воду, то туда отправят несколько дайверов, которые выведут детей из пещеры, но если этого не удастся сделать, то дети там могут остаться на 4-5 месяцев.

Но спасатели пытаются найти и другие способы спасти детей.