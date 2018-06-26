Хотят поговорить про Украину и Крым: делегация законодателей США едет в Россию

В случае, если законодателям удастся встретиться с президентом РФ Путиным, они хотят поговорить с ним про Украину, Крым и вмешательство России в выборы США.

Группа законодателей, представляющих Республиканскую партию, планирует посетить Россию в конце этой недели, в рамках переговоров "высокого уровня" между двумя странами.

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Программа визита, возможно, будет включать встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Голос Америки со ссылкой на издание The Hill. Сенатор-республиканец Ричард Шелби сообщил, что он пригласил сенаторов Стива Денса, Джона Туна, Джона Кеннеди, Джерри Моргана, Джона Говена и конгрессвумен Кей Грейнджер присоединиться к делегации.

Шелби сообщил, что группа примет участие во «встречах высокого уровня», однако, подчеркнул, что расписание еще согласовывается.

«Уверен, что у нас будут встречи высокого уровня... (Россия), порой, может быть противником. Однако, с ними, думаю, как с Китаем и другими нужно говорить. Искать общую почву». Так Шелби прокомментировал предстоящий визит журналистам.

Другой сенатор Джона Кеннеди на вопрос о возможной встрече с Путиным, сказал, что «ее пытаются организовать», однако, не был уверен, что это удастся.

«Я хочу поговорить о вмешательстве России в наши выборы, в Brexit, в выборы Макрона, в выборы Меркель и Бог знает еще во сколько выборов. Я хочу поговорить об Украине. Я хочу поговорить о Крыме. Я хочу поговорить о Сирии», - ответил Кеннеди на вопрос журналистов о том, о чем он хотел бы поговорить с Путиным, если встречу удастся организовать.

Кеннеди также добавил, что он хотел бы поговорить о российской экономике.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон планирует посетить Россию на этой неделе, чтобы обсудить возможность проведения встречи между Трампом и Путиным, которая, по сообщениям СМИ, может состояться в следующем месяце.