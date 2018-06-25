Проукраинский ястреб США, который призывал причинить боль Путину, поедет в Россию

Российского президента, вероятно, ждет личная встреча с тем, кто призвал принять Украину в НАТО и вооружить ее.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отправится в Россию на следующей неделе. И не исключено, что там его ждет встреча с тем, кого он так часто критиковал – Владимиром Путиным. В Кремле сказали, что пока не могут подтвердить или опровергнуть такую встречу. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал предупредить о такой встрече. В Белом доме же заметили, что Болтон сначала поедет в Лондон и Париж, прежде чем отправиться в Москву. Об этом пишет Washington Post.

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности США, целью визита в столицу России будет обсуждение возможной встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. И это все детали, которые раскрыли в Вашингтоне на данный момент.

Прежде чем присоединиться к нынешней команде в Белом доме, Болтон часто критиковал Россию в своих публичных заявлениях. В своей статье на страницах The Telegraph он назвал российское вмешательство в американские президентские выборы «настоящим актом войны, который Вашингтон не потерпит».

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Он также часто делал жесткие комментарии о самом Путине, неоднократно указывая на то, как российский президент врет о глобальных событиях. В ответ на то, что Россия спрятала на своей территории бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена в 2013 году, Болтон сказал, что «нам нужно сделать нечто, что причинит Путину боль».

Однако, президент Дональд Трамп на протяжении месяцев призывает к более тесному сотрудничеству с Кремлем в противовес позиции своих советников, которые считают, что стоит держаться подальше от России из-за ее вторжения в Украину и Сирию, а также из-за постоянных подозрений, что избирательная команда нынешнего американского президента могла сговориться с Россией в 2016 году.

Болтон заработал репутацию жесткого внешнеполитического «ястреба». Но после возвращения в Белый дом он воздерживался от комментариев относительно нынешних международных проблем. В этом месяце он был в составе делегации США на встрече с диктатором КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре несмотря на то, что скептически относится к обещаниям Пхеньяна о ядерном разоружении.

Напомним, что Болтон неоднократно критиковал Россию за вторжение в Украину. С 2014 года он обвинял администрацию Барака Обамы в слишком слабой реакции, призвал принять Украину в НАТО и вооружить ее. Кроме того, он призвал возобновить активное развитие системы ПРО США в Европе, против чего неоднократно выступал Кремль.