Парламент Македонии ратифицировал соглашение о смене названия страны

После ратификации парламентом соглашение в течение семи дней должен подписать президент Македонии.

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с соседней Грецией о переименовании бывшего субъекта югославской республики.

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Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на македонское агентство МИА, за соответствующее решение проголосовали 69 депутатов 120-местного парламента. Главная оппозиционная партия VMRO DPMNE бойкотировала заседание.

Македонский премьер Зоран Заев после голосования заявил депутатам, что Скопье и Афины достигли "достойного и приемлемого для обеих стран соглашения, которое сохранит македонскую идентичность и язык.

"Мы имеем соглашение с четким определением нашей македонской идентичности, нашей македонского языка. Мы никому ничего не отдавали, и никто ничего не забирал, когда мы договорились о географическом названии. Это смелый шаг в интересах мирного будущего для граждан и наших детей", - сказал он.

После ратификации парламентом соглашение в течение семи дней должен подписать президент страны. Македонский лидер Георге Иванов, однако, на прошлой неделе заявил, что не подпишет документ.

Если президент Иванов применит свое право вето, то соглашение возвращается к парламентской процедуре.

Для преодоления вето за него должно проголосовать парламентское большинство - 61 депутат. В этом случае документ вновь направляется президенту, который согласно Конституции обязан ее подписать.

Македония стремится как можно быстрее ратифицировать соглашение, чтобы уже на заседании Совета ЕС 25-26 июня получить долгожданное согласие на начало переговоров о вступлении в ЕС.

В то же время, в стране еще осенью состоится референдум по новому названию республики.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Решению предшествовали длительные переговоры. Изменить название Македонии требовали жители Греции, считая неуместным использование названия своего северного региона страной-соседкой.

В понедельник, 18 июня, правительство Республики Македония утвердило законопроект о ратификации соглашения с Грецией, который предполагает изменение названия страны (РМ).